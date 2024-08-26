Омск-Информ
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·Общество

Из его маршрута убрали одну остановку.
Автобусный маршрут № 95 сократили. Вместо остановки «Строительный рынок Южный» конечной стала «ПАТП № 4». Изменения заметил омич Амир Хабибулин, который пожаловался на это депутату Госдумы Оксане Фадиной.
– А почему без предупреждения укоротили автобусный маршрут № 95? До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка «Южный», а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у «Меги» либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута, – пожаловался мужчина.
В мэрии Омска отметили, что информацию о сокращении маршрута размещали в салонах автобусов.
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·Общество

Из его маршрута убрали одну остановку.
Автобусный маршрут № 95 сократили. Вместо остановки «Строительный рынок Южный» конечной стала «ПАТП № 4». Изменения заметил омич Амир Хабибулин, который пожаловался на это депутату Госдумы Оксане Фадиной.
– А почему без предупреждения укоротили автобусный маршрут № 95? До сегодняшнего дня он ходил до строительного рынка «Южный», а теперь до ПП-4. Вы бы лучше сделали нормальную диспетчерскую у «Меги» либо на 12-м микрорайоне, чем обрезать прибыльный кусок маршрута, – пожаловался мужчина.
В мэрии Омска отметили, что информацию о сокращении маршрута размещали в салонах автобусов.
1237