Омск-Информ
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·Общество

Муниципальный транспорт готовят к увеличению пассажиропотока.
Сегодня 13 новых автобусов НефАЗ вышли на маршрут № 29. Как сообщили в мэрии, после выхода водителей из летних отпусков пассажирское предприятие сформирует экипажи еще на 13 новых автобусов. Они также приступят к работе на маршруте № 29.
Ранее на магистральный маршрут № 45 вышли 18 НефАЗов. Всего в этом году парк муниципального пассажирского предприятия пополнили 44 новых автобуса.
Отметим, что на маршруте № 29 работают и старые автобусы. Сегодня один из пассажиров пожаловался на щель между дверями и запах выхлопных газов в салоне.
·Общество

Муниципальный транспорт готовят к увеличению пассажиропотока.
Сегодня 13 новых автобусов НефАЗ вышли на маршрут № 29. Как сообщили в мэрии, после выхода водителей из летних отпусков пассажирское предприятие сформирует экипажи еще на 13 новых автобусов. Они также приступят к работе на маршруте № 29.
Ранее на магистральный маршрут № 45 вышли 18 НефАЗов. Всего в этом году парк муниципального пассажирского предприятия пополнили 44 новых автобуса.
Отметим, что на маршруте № 29 работают и старые автобусы. Сегодня один из пассажиров пожаловался на щель между дверями и запах выхлопных газов в салоне.