Омск-Информ
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·Общество

Пассажирам приходится терпеть холод и неприятные запахи.
Омич пожаловался в соцсетях на сломанные автобусы, которые выпускают на маршрут № 29. Из-за этого пассажиров преследуют холод и неприятные запахи.
– Сегодня всю дорогу на работу пришлось вдыхать выхлопные газы в салоне. И вот такая щель между дверьми, уже похолодало, – написал автор поста.
К посту омич приложил фотографию дверей автобуса, между которыми образовалась щель.
·Общество

Пассажирам приходится терпеть холод и неприятные запахи.
Омич пожаловался в соцсетях на сломанные автобусы, которые выпускают на маршрут № 29. Из-за этого пассажиров преследуют холод и неприятные запахи.
– Сегодня всю дорогу на работу пришлось вдыхать выхлопные газы в салоне. И вот такая щель между дверьми, уже похолодало, – написал автор поста.
К посту омич приложил фотографию дверей автобуса, между которыми образовалась щель.