Авиационная группа высшего пилотажа совершала техническую посадку в омском аэропорту на прошлой неделе. Сегодня пилоты летят в обратную сторону.

Сегодня в Омске вновь ждут авиационную группу высшего пилотажа «Стрижи», выступающую на реактивных самолетах Миг-29. Истребители возвращаются из Кемеровской области, где накануне проходило авиашоу по случаю Дня шахтера, и проведут дозаправку в Омском аэропорту.

Как сообщается в официальном паблике аэропорта, точное время прибытия «Стрижей» станет известно чуть позже.

Перелет в Кузбасс семь истребителей совершали на прошлой неделе. Техническую посадку в Омском аэропорту они сделали утром 20 августа. Пролет реактивных самолетов над городом вызвал большой ажиотаж в социальных сетях.