Омск-Информ
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·Общество

Группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил останавливалась в омском аэропорту на дозаправку.

Сегодня, 20 августа, в Омске совершила техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 зашли на посадку со стороны Чукреевки и после 9:30 приземлились в омском аэропорту. Их заметили очевидцы. 

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, в Омске боевым истребителям предстоит дозаправка. После этого воздушные машины продолжат путь в Кузбасс, где они выступят на Дне шахтера. По данным омского аэропорта, в эти минуты пилотажная группа отправилась в обратный путь.

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·Общество

Группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил останавливалась в омском аэропорту на дозаправку.

Сегодня, 20 августа, в Омске совершила техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 зашли на посадку со стороны Чукреевки и после 9:30 приземлились в омском аэропорту. Их заметили очевидцы. 

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, в Омске боевым истребителям предстоит дозаправка. После этого воздушные машины продолжат путь в Кузбасс, где они выступят на Дне шахтера. По данным омского аэропорта, в эти минуты пилотажная группа отправилась в обратный путь.

2091