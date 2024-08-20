Омск-Информ
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·Общество

Летчики сделают здесь остановку во время своего пути.
Сегодня, 20 августа, в Омске совершит техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 ожидались в 8:20, потом в 9:20, однако пока в Омский аэропорт они так и не прибыли.
– Просим не пугаться звука взлетающих и садящихся реактивных сверхзвуковых самолетов, – сообщает Омский аэропорт.
«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Группа базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка.
·Общество

Летчики сделают здесь остановку во время своего пути.
Сегодня, 20 августа, в Омске совершит техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 ожидались в 8:20, потом в 9:20, однако пока в Омский аэропорт они так и не прибыли.
– Просим не пугаться звука взлетающих и садящихся реактивных сверхзвуковых самолетов, – сообщает Омский аэропорт.
«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Группа базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка.