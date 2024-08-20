Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Плановую посадку совершила группа высшего пилотажа «Стрижи».
Жители Омска заметили в небе над городом самолеты МиГ-29. Как сообщили очевидцы в соцсетях, воздушных машин было всего три.
Ранее сообщалось, что сегодня в Омске совершит техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 должны были приземлиться в омском аэропорту.
·Общество

Плановую посадку совершила группа высшего пилотажа «Стрижи».
Жители Омска заметили в небе над городом самолеты МиГ-29. Как сообщили очевидцы в соцсетях, воздушных машин было всего три.
Ранее сообщалось, что сегодня в Омске совершит техническую посадку группа высшего пилотажа «Стрижи». Семь самолетов МиГ-29 должны были приземлиться в омском аэропорту.