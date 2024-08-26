Омск-Информ
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·Общество

В здании суда намерены отремонтировать кровлю. Работы пройдут осенью.

Предстоящей осенью будет производиться капитальный ремонт здания на улице Тарская, 28, где располагается гражданская коллегия Центрального районного суда Омска. Подрядная организация, которую выберут через конкурс, должна будет отремонтировать кровлю здания. На это из бюджета выделено чуть более 1 млн рублей.

Строителям предстоит разобрать покрытия из листовой стали, проложить плоскую однослойную кровлю из ПВХ-мембран и разделительный слой по утеплителю, а также сформировать несущий слой из бетона. Работы нужно выполнить до 30 ноября. Гарантийные обязательства подрядчика составят 3 года.

·Общество

В здании суда намерены отремонтировать кровлю. Работы пройдут осенью.

Предстоящей осенью будет производиться капитальный ремонт здания на улице Тарская, 28, где располагается гражданская коллегия Центрального районного суда Омска. Подрядная организация, которую выберут через конкурс, должна будет отремонтировать кровлю здания. На это из бюджета выделено чуть более 1 млн рублей.

Строителям предстоит разобрать покрытия из листовой стали, проложить плоскую однослойную кровлю из ПВХ-мембран и разделительный слой по утеплителю, а также сформировать несущий слой из бетона. Работы нужно выполнить до 30 ноября. Гарантийные обязательства подрядчика составят 3 года.