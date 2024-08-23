Женщина имеет соответствующую награду, и суд встал на ее сторону, но Минтруд Омской области все равно подал апелляцию.

В марте 2023 года омичка подала заявление в региональный Минтруд с просьбой присвоить ей звание «Ветеран труда». К заявлению она приложила удостоверение от имени Министерства и ЦК профсоюза медицинских работников о награждении ее нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования 1977 года» в 1978 году.

Минтруд отказал в просьбе, сославшись на то, что в удостоверении не стоит печать, а других сведений о таком награждении нет. Омичка обратилась в суд и попросила признать незаконным распоряжение ведомства. Суд выяснил, что подобная награда считается ведомственным знаком отличия в труде и дает право на присвоение звания.

– Действовавший на тот период времени порядок награждения не предусматривал оформление Министерством здравоохранения СССР распорядительных документов о награждении конкретных лиц знаком «Победитель социалистического соревнования», поскольку такое награждение производилось на основе совместного решения администрации и профсоюзного комитета учреждения, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города Омска. – Награждение указанным нагрудным знаком после 1975 года производилось предприятиями, учреждениями, организациями, в которых работал награждаемый сотрудник, от имени Министерства и ЦК профсоюза.

Суд посчитал, что отсутствие информации в архивах и печати в документе – не повод отказывать омичке в звании ветерана труда. Решение суда еще не вступило в силу, Минтруд Омской области подал апелляцию.