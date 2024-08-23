Омск-Информ
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·Общество

Проект реализует омская компания «Новостройка».

На пересечении улиц Рокоссовского и 4-я Любинская, в омском микрорайоне Солнечный собираются возвести десятиэтажку. Положительное заключение выдано вчера, 22 августа. Техническую документацию подготовила компания «Кватро», которая арендовала два участка и теперь займется возведением восьмиэтажки возле дендросада.

Строительством десятиэтажки займется компания «Новостройка» Николая Синелобова.

·Общество

Проект реализует омская компания «Новостройка».

На пересечении улиц Рокоссовского и 4-я Любинская, в омском микрорайоне Солнечный собираются возвести десятиэтажку. Положительное заключение выдано вчера, 22 августа. Техническую документацию подготовила компания «Кватро», которая арендовала два участка и теперь займется возведением восьмиэтажки возле дендросада.

Строительством десятиэтажки займется компания «Новостройка» Николая Синелобова.