Омская компания «Кватро» выиграла право арендовать эти участки в мае прошлого года.

Проект восьмиэтажного дома с автостоянкой на улице 2-й Дачной в Омске прошел экспертизу. Положительное заключение выдано вчера, 22 августа.

Проект разработан институтом «Новые технологии», а застройщиком выступает ООО «Кватро». Строительство развернется на двух земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:070401:3823 и 55:36:070401:3818, что находятся недалеко от омского дендросада им. Гензе.

Право арендовать эти участки компания выиграла в мае прошлого года. Общая площадь земли превышает 4,2 тыс. кв.м, а арендная плата – более 15 млн рублей в год. Раньше на этих участках стояли аварийные многоквартирные жилые дома, которые расселили и снесли. Фирма «Кватро» работает в Омске с 2020 года, ее директором выступает Игорь Кучеров.