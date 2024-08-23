Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий закон планируют принять региональные власти.
Чиновники Омской области подготовили проект указа губернатора об установлении на 2025 год запрета на трудовую деятельность иностранных граждан в некоторых отраслях. Документ вчера опубликовали на сайте регионального правительства.
Если документ подпишут, то иностранцы не смогут в регионе торговать алкоголем и сигаретами, работать в такси и общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, производстве детского питания и лекарств, в сфере охоты и отлова диких животных. Запретят также им участвовать в оздоровлении детей.
Предполагается, что контролировать исполнение указа будет заместитель губернатора Алексей Ромахин.
·Общество

Соответствующий закон планируют принять региональные власти.
Чиновники Омской области подготовили проект указа губернатора об установлении на 2025 год запрета на трудовую деятельность иностранных граждан в некоторых отраслях. Документ вчера опубликовали на сайте регионального правительства.
Если документ подпишут, то иностранцы не смогут в регионе торговать алкоголем и сигаретами, работать в такси и общественном транспорте, в образовании, здравоохранении, предоставлении социальных услуг, производстве детского питания и лекарств, в сфере охоты и отлова диких животных. Запретят также им участвовать в оздоровлении детей.
Предполагается, что контролировать исполнение указа будет заместитель губернатора Алексей Ромахин.