Здание, в котором небезопасно жить, располагается в Кировском округе.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Омска. От чиновников потребовали немедленно расселить людей из многоквартирного дома по адресу Хлебная, 23.

Как сообщили в прокуратуре, деревянный двухэтажный дом 1952 года постройки признали аварийным. Недостатки здания создают угрозу жизни и здоровью проживающих в нем людей, но чиновники бездействуют.

Суд удовлетворил требование о расселении. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.