Если с человеком кто-то постоянно рядом курит, то повышается риск ряда заболеваний, в том числе онкологических.

От курящих людей часто можно услышать фразу: «Пойдем, постоишь со мной, я пока покурю». Так ли безвредно составить компанию любителю вредной привычки, ведь вы сами к сигарете даже не притрагиваетесь? Находясь рядом с курящим, вдыхается дым от тлеющей сигареты и дым, который выходит из его легких. Он, конечно, сильно «разбавлен» окружающим воздухом, но все равно опасен для здоровья, потому что содержит вредные химические вещества, в том числе канцерогены. Это и называется пассивным курением, и оно опасно для здоровья. Если рядом с человеком кто-то постоянно курит, у него повышается риск некоторых заболеваний, в том числе рака.

Современные онкологи рассматривают пассивное курение как канцероген, и этому есть немало доказательств. Исследования показывают, что, помимо рака легкого, пассивное курение может способствовать развитию злокачественных опухолей молочной железы, носоглотки, слизистой придаточных пазух носа, головного мозга, а также лимфом и лейкемии.

Пассивный курильщик вдыхает бензол, нитрозамины, бензапирен, 1,3-бутадиен, кадмий, формальдегид, ацетальдегид и другие соединения. Их концентрации зависят от качества и типа табака, способа курения (сигареты, трубки, сигары), добавок, состава бумаги, в которую обернут табак. Особенно высокие дозы вредных веществ организм пассивного курильщика получает, если рядом с ним курят в небольшом, плохо проветриваемом помещении. Обычно так происходит в квартирах или на рабочих местах, где курение не запрещено.

Как защититься от вредного воздействия табачного дыма? Самая действенная мера – полный запрет на курение в общественных местах и помещениях. С 2013 года на территории нашей страны действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который запрещает курение в общественных местах. Их список достаточно обширен, однако пока еще остаются вопросы, связанные с «бытовым» курением. Нельзя позволять любителям вредной привычки курить в квартире: открытые окна, вентиляторы, выделение ванной комнаты или туалета для курения – это меры, которые не принесут эффекта. Кроме того, табачный дым просачивается через вентиляцию в квартиры этажами выше и доставляет значительное неудобство соседям. Если вы живете в многоквартирном доме, вы имеете право делать замечания соседям, которые курят в квартирах и на лестничных площадках. Не позволяйте никому курить в машине, даже если стекла опущены – вы все равно будете вдыхать табачный дым. Также следует поговорить с детьми на тему пассивного курения и научить их избегать вредного воздействия сигаретного дыма.