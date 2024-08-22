Омск-Информ
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·Общество

Суд посчитал, что 22-летний житель Знаменского района публично демонстрировал нацистскую символику.

Знаменский районный суд Омской области рассмотрел административное дело, которое завели на 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в том, что опубликовал в разделе фотографий на своей личной странице изображения, на которых демонстрировалась нацистская символика (свастика). Ее демонстрация запрещена законом.

Изображения находились на странице в открытом доступе в 2023-2024 годах до момента составления протокола – 25 июня 2024 года. Суд посчитал, что омич публично демонстрировал нацистскую символику, но смягчил наказание и оштрафовал его на 1500 рублей. Постановление суда еще не вступило в силу.

·Общество

Суд посчитал, что 22-летний житель Знаменского района публично демонстрировал нацистскую символику.

Знаменский районный суд Омской области рассмотрел административное дело, которое завели на 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в том, что опубликовал в разделе фотографий на своей личной странице изображения, на которых демонстрировалась нацистская символика (свастика). Ее демонстрация запрещена законом.

Изображения находились на странице в открытом доступе в 2023-2024 годах до момента составления протокола – 25 июня 2024 года. Суд посчитал, что омич публично демонстрировал нацистскую символику, но смягчил наказание и оштрафовал его на 1500 рублей. Постановление суда еще не вступило в силу.