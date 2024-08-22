Артистка обратилась в суд и выиграла его. Теперь более 200 тыс. рублей долга за содержание элитной недвижимости взыскивают приставы.

В бывшей семье экс-хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина продолжается раздел имущества, сфер влияния и финансовых обязательств. Недавно его бывшая супруга, певица Пелагея через суд смогла добиться разрешения на выезд за границу для 7-летней дочери, даже если ее отец против. Такие меры пришлось принять после того, как Телегин пытался запретить ребенку выезд с матерью в Турцию.

По данным SHOT, на этот раз артистка через судебных приставов пытается «стрясти» с бывшего мужа деньги за обслуживание их совместного особняка. Дом в коттеджном поселке Madison Park супруги Пелагея и Иван Телегин приобрели в 2017 году за 75 млн рублей и тогда же заключили договор на его обслуживание. По документам, платить за это было обязанностью хоккеиста.

Однако в июне прошлого года он «забыл» про обслуживание особняка. За восемь месяцев, до февраля нынешнего года, накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама. А позже подала в суд на бывшего. Хоккеист должен был ей вернуть потраченное, однако денег артистке не перевел.

Спортсмен утверждает, что вся его зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворен.

В итоге теперь против Телегина приставы открыли еще одно исполнительное производство. Он остался должен Пелагее 253,471 тыс. рублей.

Хокеист и певица поженились в 2016 году, в 2017-м родилась дочь Таисия. А в 2019 году пара со скандалом развелась.