Особенно легки на подъем строители, представители автобизнеса, финансовой сферы и масс-медиа.

42 % омичей готовы переехать в другой регион страны ради работы. При этом треть активно интересуется трудоустройством за пределами Омской области, выяснила «Авито Работа».

Также выяснилось, что каждый пятый житель региона уже переезжал ради работы, многие делали это не один раз. Чаще к этому склонны мужчины. Из тех, кто мигрировал в поисках работы, больше всего строителей, риелторов, представителей автобизнеса, финансовой сферы и масс-медиа.

Главный мотив при переезде – более высокая зарплата, жилье и карьерный рост.