Суд признал жителя Полтавского района виновным в оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации.

Полтавский районный суд признал 55-летнего сельчанина виновным в публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ).

Было установлено, что в феврале 2023 года житель Полтавки в своем аккаунте в «Одноклассниках» распространял ложную информацию о российских военных.

Суд назначил сельчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с дополнительным наказанием. Ранее 9 февраля 2024 года мужчина уже был осужден 1-м Восточным окружным военным судом за публичное оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ). Тогда он получил 4 года лишения свободы.

В общей сложности за все злодеяния 55-летнему осужденному назначили 6 лет лишения свободы. Также сельчанину дополнительно запретили в течение 4 лет размещать в интернете свои публичные обращения и размещать контент.

Осужденный подал апелляционную жалобу в Омский областной суд. Однако приговор Полтавского районного суда остался без изменений. Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии общего режима.