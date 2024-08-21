Его построят заново к январю 2025 года.

Долгострой на улице 70 лет Октября в Омске демонтировали до фундамента. Как сообщили в министерстве строительства Омской области, подрядчик ООО «АртРемСтрой» вывозит мусор и расчищает место под строительство многоэтажки. Параллельно компания готовит проектно-сметную документацию.

Напомним, дом на улице 70 лет Октября в районе остановки «Поворотная» начали возводить в 2008 году. В строительство, за которое взялось ЗАО «Домостроительная компания «Конто», вложили деньги 53 дольщика. Однако 17-этажное здание возвели только на 25 %.

За достройку дома «АртРемСтрой», по условиям контракта, получит 665 млн рублей. Закончить работы планируется к январю 2025 года.

Отметим, что в новом доме запланировано 157 квартир. Из них 53 передадут обманутым дольщикам, а еще 11 – ветеранам боевых действий.