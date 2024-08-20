Омск-Информ
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·Общество

Один объект сделают областные власти, а другой – частник.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что проект строительства дорог в новом микрорайоне Зеленая Река, который возводит компания «Эталон», прошел госэкспертизу.

В региональном Минтрасе «Омск-информу» уточнили, что речь идет о двух магистралях на территории нового ЖК.

– Положительное заключение экспертизы получено только на одну дорогу, это объект Минстроя. Проект разрабатывает «Автодорпроект». По второй магистрали обращайтесь к застройщику, – уточнили редакции в ведомстве.

Где конкретно появятся новые дороги, не сообщается.

Напомним, что в конце июля в новом ЖК «Зеленая Река» уже сданы три новых дома переменной этажности. В микрорайоне смогут поселиться 35 тысяч человек. На его территории в дальнейшем появятся детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр для мини-концертов. Запланирована большая школа на 1122 места.

·Общество

Один объект сделают областные власти, а другой – частник.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что проект строительства дорог в новом микрорайоне Зеленая Река, который возводит компания «Эталон», прошел госэкспертизу.

В региональном Минтрасе «Омск-информу» уточнили, что речь идет о двух магистралях на территории нового ЖК.

– Положительное заключение экспертизы получено только на одну дорогу, это объект Минстроя. Проект разрабатывает «Автодорпроект». По второй магистрали обращайтесь к застройщику, – уточнили редакции в ведомстве.

Где конкретно появятся новые дороги, не сообщается.

Напомним, что в конце июля в новом ЖК «Зеленая Река» уже сданы три новых дома переменной этажности. В микрорайоне смогут поселиться 35 тысяч человек. На его территории в дальнейшем появятся детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр для мини-концертов. Запланирована большая школа на 1122 места.