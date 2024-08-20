Женщине пришлось обращаться в прокуратуру.

Жительница Омска обратилась в прокуратуру, чтобы отстоять свои права на отпускные по беременности и родам. Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что работодатель действительно нарушил права женщины.

При увольнении работодатель удержал с зарплаты сотрудницы 27 тыс. рублей. Он объяснил это тем, что ранее эту сумму начислили необоснованно в качестве пособия по беременности и родам. Однако прокуратура установила, что начисление было верным, а действия работодателя – незаконными.

Директору организации внесли представление. после этого он вернул омичке ее деньги. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.