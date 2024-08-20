Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился первыми результатами действия соглашения, по которому застройщики получили возможность добровольно участвовать в возведении школ и детсадов. Соответствующее решение было принято депутатами горсовета.

По документу компания предоставили два варианта помощи со строительством социальной инфраструктуры. В первом случае застройщик будет финансировать строительство школ или детсадов на территории строящегося жилья. Сумма средств будет рассчитываться из 11 117 рублей за квадратный метр жилья, которое компания планирует возвести.

Второй вариант предполагает, что организация сама будет строить объекты. При этом застройщиков обязуют не просто возвести здания, но и полностью оснастить их, а после передать в муниципальную собственность.

Мэр Омска уточнил, что новые правила уже начали действовать.

– Теперь можно сказать, что он начал реально работать. Ряд девелоперов уже заключили соглашение о социальном партнерстве с мэрией, – анонсировал Шелест в своем телеграм-канале.

Так, строительная компания «Горпроект» в рамках соглашения намеревается перечислить в городскую казну более 50 млн рублей.

Компании «Брик» и «Полат» пообещали реализовать проект по капитальному ремонту школы на 219 мест с детским садом. А фирма «Догма-Омск» за счет собственных средств на улице Светловской гарантирует строительство детского сада на 290 мест.

По словам главы города, в работе находятся еще шесть проектов подобных соглашений с застройщиками.