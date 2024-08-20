Девушка нарушила условия получения выплаты.

Муромцевский районный суд Омской области обязал местную жительницу вернуть в бюджет более 107 тыс. рублей. Эти деньги ей перечислили в качестве пенсии по потере кормильца, однако условия для получения этой выплаты девушка нарушила. Сельчанке также придется заплатить государственную пошлину 3355 рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, девушка поступила после школы в колледж на очное обучение, но потом отчислилась. О своем отчислении и потере права на пенсию она не сообщила в социальный фонд. Когда сотрудники социального фонда установили факт переплаты, они сообщили девушке, что деньги нужно вернуть. Однако омичка этого не сделала.

Девушка также не появлялась в суде, хотя о заседаниях ее уведомляли. Поэтому решение суд выносил заочно.

Отметим, что у омички есть шанс это решение обжаловать.