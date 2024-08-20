Чтобы получить деньги за свой труд, ей пришлось идти в суд.

Как сообщили в суде, омичка окончила колледж и получила диплом бухгалтера, после чего по совету бывшего преподавателя устроилась на работу в фирму «Э». Девушка работала с 17 января по 6 марта, но договор с ней не заключали, обещая сделать это позже.

Зарплату девушке выдали лишь раз наличными и не в полном объеме, ссылались на временные трудности. Работодатель остался должен сотруднице более 39 тыс. рублей. Чтобы ей выплатили всю сумму, омичка обратилась в суд.

Представители компании пытались доказать, что девушка не прошла собеседование и не работала у них. Однако им это не удалось. Суд установил факт трудовых отношений, обязал компанию оформить их и выплатить девушке зарплату (39 тыс. рублей), а также компенсацию за невыплату (4,2 тыс. рублей), компенсацию за моральный вред (30 тыс. рублей) и компенсацию расходов на юридические услуги (15 тыс. рублей).