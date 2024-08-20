Самое главное – высыпаться и не захламлять организм сомнительной пищей. С лекарствами тоже надо быть аккуратнее.

Самые простые повседневные привычки помогают сохранить здоровье и молодость, заявила врач-терапевт Николь Ван Гронинген. Лучшее, что можно посоветовать – хорошенько выспаться. И если стоит выбор: добрать час сна или выйти на тренировку утром, лучше выбрать первое.

– У физической активности много преимуществ для здоровья, но если вы рано просыпаетесь и сокращаете свой сон, чтобы заниматься спортом, это не принесет вам пользы, – цитирует врача издание Daily Mail.

Еще одна рекомендация британского специалиста состоит в том, чтобы не употреблять переработанное мясо, бекон и другую мясную гастрономию. Эти продукты способны вызывать рак, заявила Ван Гронинген. Также не стоит принимать непроверенные пищевые добавки.

И, конечно, никакого самостоятельного приема антибиотиков – только по назначению врача!