Шаттлы отправятся от «G-Drive Арены» в 22 часа.

В департаменте транспорта Омска предупредили об изменении времени отправления шаттлов после первого матча хоккейного турнира Кубка имени Блинова, намеченного на вторник, 20 августа. В этой игре встретятся «Авангард» и «Трактор».

Из-за переноса игры на 19:30 маршруты № 501–520 поедут от «G-Drive Арены» ориентировочно в 22:00. Первоначально время встречи планировали на 17:00.

Отправление шаттлов планируется в зависимости от фактического наполнения подвижного состава. В ведомстве призывают планировать поездки заранее.

Кубок имени Блинова продлится по 25 августа включительно. Расписание и стоимость билетов здесь.