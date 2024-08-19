Жилье, которое ей выдали, располагается в Новом Амуре.

Омичка Ирина Пелемешко, которая входила в число обманутых дольщиков, получила жилье. Однокомнатная квартира площадью 37,1 кв. м располагается в 8-этажке в микрорайоне Новый Амур. Дом, который возводил «Стройбетон», ввели в эксплуатацию в этом году.

– Квартира расположена на последнем этаже 8-этажной новостойки. В ней сделали ремонт, поставили сантехнику и электроплиту. Жить можно. Планирую передать это жилье сыну, – рассказала Наталья Пелемешко.

Отметим, что в 2011 году омичка вместе с еще 181 дольщиком вложила деньги в строительство дома на Герцена, 11. Она должна была получить квартиру площадью 39,5 кв. м.

Напомним, восстановить права дольщиков регионе пытаются тремя способами: власти завершают недострои, предоставляют пострадавшим новое жилье, а с 1 августа у дольщиков есть возможность получить деньги вместо жилья.