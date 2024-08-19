Работодателям трудно найти поваров, токарей, дворников и риелторов.

Сервис hh.ru опубликовал свежее исследование по вакансиям в Омской области за первые семь месяцев 2024 года. По данным ресурса, спрос на персонал увеличился на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активность соискателей при этом также выросла на 16 %, так что это обстоятельство не очень повлияло на ситуацию.

На одну вакансию в Омской области в среднем приходится 3,2 резюме, что ниже нормы для рынка труда (4–7,9 резюме на вакансию). Это говорит о том, что работодатели конкурируют за наибольшое количество кандидатов.

Наиболее дефицитными профессиями в регионе оказались токари, дворники и повара, а также агенты по недвижимости. Не хватает также машинистов и агрономов, маляров, автомехаников, слесарей, геологов, сварщиков, товароведов, главврачей и заведующих отделением.