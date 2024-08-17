Омск-Информ
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·Происшествия

Он проведет за решеткой 8 лет.
Омич, которого осудили на 9 лет колонии строгого режима за найм киллера для убийства жены, обжаловал приговор. Как сообщает «Ом1», Омский областной суд уменьшил срок до 8 лет.
Сообщнику, который помогал мужчине найти киллера, уменьшили срок с 7 до 6 лет колонии строгого режима. Компенсация, которую обязали заплатить женщине, осталась прежней – 1,5 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
·Происшествия

Он проведет за решеткой 8 лет.
Омич, которого осудили на 9 лет колонии строгого режима за найм киллера для убийства жены, обжаловал приговор. Как сообщает «Ом1», Омский областной суд уменьшил срок до 8 лет.
Сообщнику, который помогал мужчине найти киллера, уменьшили срок с 7 до 6 лет колонии строгого режима. Компенсация, которую обязали заплатить женщине, осталась прежней – 1,5 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.