Его приятель, помогавший в преступлении, проведет за решеткой на год меньше.

Его приятель, помогавший в преступлении, проведет за решеткой на год меньше.

Советский районный суд вынес приговор 51-летнему Александру Налепову и 49-летнему Андрею Болдыреву. Как сообщает следственный комитет, первый заказал убийство своей жены, а второй нашел исполнителя.

Суд установил, что в январе 2023 года омич Налепов решил развестись с женой, а чтобы не делить квартиру и автомобиль, заказал ее убийство. Через знакомого из Алтайского края он нанял исполнителя за 1 млн рублей. «Киллеру» передали фотографию «жертвы» и инструкции. Убийство должно было выглядеть как ограбление. До 27 апреля 2023 года мужчины вели переговоры. «Киллеру» заплатили, а он рассказал обо всем полицейским. Правоохранители инсценировали убийство, и 22 июня мужчин задержали.

При вынесении приговора подсудимых признали не заслуживающими снисхождения. Налепова решили отправить в колонию строгого режима на 9 лет. Еще год его свобода будет ограничена. Сообщника Болдырева лишили свободы на 8 лет.

Также суд обязал Налепова выплатить жене 1 млн рублей, а сообщнику – 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги, заплаченные за убийство, конфисковали.