Омск-Информ
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·Общество

В судах Омска и Омской области появилось 16 вакантных должностей.

Сегодня, 16 августа, Квалификационная коллегия судей сообщила, в каких судах наблюдается нехватка кадров. Оказались открыты 16 вакансий. Документы принимают до 26 сентября.

Так, в Омском областном суде и Первомайском районном суде появились четыре вакансии (по две в каждом суде). По одной вакансии открылись в Арбитражном суде Омской области, Кировском, Советском, Крутинском и Большереческом районных судах, а также в Исилькульском городском суде.

Кроме того, требуется по одному мировому судье на следующие судебные участки:

  • № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области,
  • № 28 в Седельниковском судебном районе Омской области,
  • № 62 в Ленинском судебном районе Омска,
  • № 64 в Октябрьском судебном районе Омска,
  •  № 66 в Октябрьском судебном районе Омска,
  •  № 84 в Советском судебном районе Омска.
·Общество

В судах Омска и Омской области появилось 16 вакантных должностей.

Сегодня, 16 августа, Квалификационная коллегия судей сообщила, в каких судах наблюдается нехватка кадров. Оказались открыты 16 вакансий. Документы принимают до 26 сентября.

Так, в Омском областном суде и Первомайском районном суде появились четыре вакансии (по две в каждом суде). По одной вакансии открылись в Арбитражном суде Омской области, Кировском, Советском, Крутинском и Большереческом районных судах, а также в Исилькульском городском суде.

Кроме того, требуется по одному мировому судье на следующие судебные участки:

  • № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области,
  • № 28 в Седельниковском судебном районе Омской области,
  • № 62 в Ленинском судебном районе Омска,
  • № 64 в Октябрьском судебном районе Омска,
  •  № 66 в Октябрьском судебном районе Омска,
  •  № 84 в Советском судебном районе Омска.