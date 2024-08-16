Омск-Информ
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·Общество

Они располагаются в Центральном, Кировском и Ленинском округах.
В Омске ввели в эксплуатацию три дома. Они располагаются по адресам: 6-й Амурский проезд, 14; Волгоградская, 46; Молодогвардейская, 39а.
В 10-этажке в Амуре – 106 квартир: 54 однокомнатных и 52 двухкомнатные. Застройщик – «Завод строительных конструкций №1».
11-этажка на Волгоградской состоит из 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир. Возводил здание «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».
В 5-этажке на Молодогвардейской – 19 квартир: четыре однокомнатные, 15 двухкомнатных. Дом оборудован подъемником для инвалидов. Застройщик — «Завод сборного железобетона № 6».
·Общество

Они располагаются в Центральном, Кировском и Ленинском округах.
В Омске ввели в эксплуатацию три дома. Они располагаются по адресам: 6-й Амурский проезд, 14; Волгоградская, 46; Молодогвардейская, 39а.
В 10-этажке в Амуре – 106 квартир: 54 однокомнатных и 52 двухкомнатные. Застройщик – «Завод строительных конструкций №1».
11-этажка на Волгоградской состоит из 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир. Возводил здание «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».
В 5-этажке на Молодогвардейской – 19 квартир: четыре однокомнатные, 15 двухкомнатных. Дом оборудован подъемником для инвалидов. Застройщик — «Завод сборного железобетона № 6».