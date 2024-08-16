Он будет работать в этой должности еще год.

Вчера, 15 августа, первый заместитель губернатора Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра промышленности и научно-технического развития Омской области. С 17 августа этот пост снова займет Бари Хаиров.

Чиновника назначили по новым правилам сроком на один год. Отметим, что он уже отработал год в этой должности.