Омск-Информ
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·Политика

Пост со следующей недели займет Антон Киселев.

Вчера, 8 августа, и.о. губернатора, первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра внутренней политики Омской области. С 13 августа этот пост снова займет Антон Киселев.

Чиновника назначили по новым правилам сроком на один год. Отметим, что он уже отработал год в этой должности. Впервые его назначили 10 августа прошлого года.

Отметим, что у министра внутренней политики Омской области Анастасии Терпуговой есть еще три заместителя: Ольга Колесник, Виталий Кириенко и Андрей Игнатчик.

·Политика

Пост со следующей недели займет Антон Киселев.

Вчера, 8 августа, и.о. губернатора, первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра внутренней политики Омской области. С 13 августа этот пост снова займет Антон Киселев.

Чиновника назначили по новым правилам сроком на один год. Отметим, что он уже отработал год в этой должности. Впервые его назначили 10 августа прошлого года.

Отметим, что у министра внутренней политики Омской области Анастасии Терпуговой есть еще три заместителя: Ольга Колесник, Виталий Кириенко и Андрей Игнатчик.