Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь мужчине грозит лишение свободы.
Сотрудники ФСБ задержали омича по подозрению в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
По данным ФСБ, в июне прошлого года мужчина прокомментировал публикацию на одном из Telegram-каналов с видеозаписью допроса российского солдата, взятого в плен. Комментарий содержал оправдание деятельности украинских военных. Теперь правоохранители пытаются выявить преступные связи омича.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего омича, который собирался пополнить ряды украинских солдат.
1242
·Происшествия

Теперь мужчине грозит лишение свободы.
Сотрудники ФСБ задержали омича по подозрению в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
По данным ФСБ, в июне прошлого года мужчина прокомментировал публикацию на одном из Telegram-каналов с видеозаписью допроса российского солдата, взятого в плен. Комментарий содержал оправдание деятельности украинских военных. Теперь правоохранители пытаются выявить преступные связи омича.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего омича, который собирался пополнить ряды украинских солдат.
1242