Городу требуются как специалисты рабочих специальностей, так и инженерно-технические работники. В списке вакансий есть даже врач-хирург.

Администрация города Омска проводит активную работу по содействию работодателям в подборе кадров. В настоящее время в подведомственных мэрии предприятиях и учреждениях открыты вакансии, спектр которых чрезвычайно широк.

В частности, в БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» требуются: водители автомобиля, дорожный рабочий 4-5 разряда, рабочие зеленого хозяйства 4-5-6 разряда и службы по благоустройству 4-5 разряда, машинист погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5-6-7 разряда, тракторист 5 разряда, Слесарь-электрик, слесарь-сантехник, токарь 5-6 разряда, механик, диспетчер и медицинский работник. Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 21-67-70.

В АО «Тепловая компания» требуются: старший бухгалтер группы учета зарплаты, рабочий по благоустройству 4 разряда, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, инженер-инспектор 1 категории, ведущий инженер, ведущий инженер по проектно-сметной работе, главный специалист по техническому надзору, специалист по охране труда 1 категории. Если вас заинтересовала эта вакансия, обращайтесь в отдел кадров по адресу ул. 24-я Северная, 125а (каб. 203) или по телефону: 68-07-22, 8-913-979-33-89. Электронная почта: BegalSP@mptk55.ru.

В БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» требуются: водитель, сотрудник по уходу за животными и ветеринарный врач-хирург. Собеседование проходит по адресу 2-я Учхозная, 2а. Телефон для справок: 44-67-43.

Муниципальное предприятие г. Омска «Электрический транспорт» приглашает на работу водителей троллейбусов и трамваев. Рассматриваются кандидаты без опыта — предприятие проводит бесплатное обучение по профессиям. Отдел кадров: ул. Красный Путь, 84, телефон: 23-07-21.

МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 8» приглашает на работу водителей автобусов и слесарей по ремонту автомобилей. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров предприятия ежедневно с понедельника по пятницу с 08:00 по 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по адресу ул. 2-я Солнечная, д. 27, или по телефонам: 66-60-34 и 66-58-90.