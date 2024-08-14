В ведомстве прокомментировали жалобы омичей на высокие цены.

Региональная энергетическая комиссия отреагировала на сообщения омичей о завышенных ценах на дрова, которые используются для печного отопления. Сегодня, 14 августа, ведомство сообщило предельные цены на дрова и уголь. Они действуют с 1 июля 2024 года.

Стоимость одного складочного кубического метра дров составляет 1 395 рублей 50 копеек. Что касается угля, то на одну тонну марки ДР установили предельную цену в 5 598 рублей 18 копеек. А одна тонна угля марки ДО/ДПК стоит 5 887 рублей 62 копейки.

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 8,5–10 %. Подорожание связано с рынком энергоносителей. Особенно на это повлиял рост цен на дизельное топливо и увеличение МРОТ.