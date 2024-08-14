Перекрытие рухнуло в жилую комнату в одной из квартир еще в мае.

На сайте мэрии Омска опубликовано постановление о признании аварийными двух домов. Первый частный дом 1961 года постройки на 12-й Комсомольской, 2а, в Порт-Артуре знаменит обвалившимся в мае этого года потолком. Остатки перекрытия рухнули в жилую комнату.

– Жильцы чудом остались живы, – жаловались омичи.

Сразу после инцидента дом не признали аварийным, но предложили временно переселиться в муниципальный маневренный фонд.

Также аварийным признан столетний двухэтажный дом № 2 на улице Менжинского в Старом Кировске.

На расселение ветхих зданий отведено 7 лет.