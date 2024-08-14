АО «Омск РТС» необходимо выплатить до 11 тысяч штрафа пострадавшим.

В Омске три пенсионера, среди которых были инвалиды, обратились в суд, чтобы возместить компенсацию за некачественное отопление зимой.

В зале суда установили, что омичи в декабре 2023 года были в помещении со слабым отоплением, хотя на улице температура опустилась до минус 35 градусов. При этом в досудебном порядке права граждан на предоставление качественных коммунальных услуг восстановлены не были. Поэтому сотрудники прокуратуры Центрального округа решили отстаивать их интересы в судебном порядке.

– Суд постановил взыскать с АО «Омск РТС» в пользу пострадавших граждан от 4,5 тыс. до 10,5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, – сообщают в ведомстве.

Прокуратура округа контролирует исполнение указанных судебных решений. Также в ведомстве отмечают, что в июле в суд направлены были ещё 9 исковых заявлений по некачественному отоплению.