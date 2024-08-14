Его несколько раз «отфутболивали» в УК, поэтому дело дошло до суда. Пришлось обращаться в суд.

Собственник квартиры в Ленинском округе обратился в суд, чтобы возместить причиненный ущерб за затопление. По решению суда управляющую компанию ООО «Труд» обязали выплатить пострадавшему 114 тысяч рублей.

В ходе слушаний было установлено, что квартира омича находилась на 8-м этаже в 10-этажном доме на улице Сулеймана Стальского. В период дождей жилплощадь неоднократно заполнялась грязной водой с крыши. В результате течи повредилась пенопластовая плитка на потолке и отслоились бумажные обои, из стены вывалился крупный кусок штукатурки и цемента. Также стекающая грязная жидкость «украсила» шторы и пол.

Несмотря на то что омич 2 раза обращался в УК с заявлением-претензией по факту затопления квартиры, руководство ООО «Труд» своей вины не признавало. Однако независимая экспертиза доказала обратное.

– Было выявлено, что наиболее вероятными причинами затопления жилого помещения являются негерметичность ливневой канализации и межпанельных швов, – заключили специалисты.

В результате суд принял решение в пользу истца, обязав УК выплатить пострадавшему собственнику квартиры 114 тысяч рублей. Руководство организации в срок и в полном объеме выплатило эту сумму, исполнив решение суда.