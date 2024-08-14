Мужчина в течение 6 лет «рисовал» им справки об оплате.

На экс-главу жилищно-строительного кооператива возбудили уголовное дело. Прокуратура обвиняет 64-летнего мужчину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение).

Следователи считают, что обвиняемый являлся руководителем сразу двух подрядных организаций. Он заключал с людьми и предприятиями паевые соглашения на приобретение квартир в двух строящихся многоквартирных домах в Омске. Однако деньги, дорогие автомобили, которые люди вносили в качестве оплаты за паи, в кассу или на счет ЖСК не поступали. Омичи, желающие обзавестись жильем, верили обвиняемому, потому что он выдавал им липовые соглашения и справки об оплате, которые не имели юридической силы.

По версии силовиков, такими манипуляциями мужчина в течении 6 лет обманывал пайщиков. За период с января 2015 по февраль 2021 года нерадивому главе удалось «заработать» практически 21,5 млн рублей.

Из-за такой схемы одна из многоэтажек до сих пор не возведена, а вторая – введена в эксплуатацию, но пострадавшие не смогли получить жилье, за которое расплатились с обвиняемым.

Несмотря на это, мужчина отказался признавать вину и не принял мер по возмещению ущерба.

Правоохранители настояли на том, чтобы суд наложил арест на имущество ЖСК (свободные 30 квартир построенного дома) кадастровой стоимостью более 49 млн рублей, а также три транспортных средства стоимостью свыше 2,5 млн рублей.

Уголовное дело передали в Центральный районный суд, чтобы разобраться в деталях случившегося.