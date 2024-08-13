За год объемы строящегося жилья выросли на 14 %. Лидером строительного рынка Сибири пока остается Новосибирская область.

По данным на 1 августа 2024 года, более 4 млн квадратных метров жилплощади строилось в Сибири с эскроу-счетами Сбербанка. Это на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем финансирования вырос на 7 %, достигнув 122 млрд рублей, подсчитали аналитики кредитной организации.

– Поддержка строительной отрасли Сибири – одно из ключевых направлений деятельности Сбера на территории. Совместно с застройщиками нам удается находить решения, позволяющие не только поддерживать стабильность, но и развивать рынок, способствуя улучшению качества жизни сибиряков, – прокомментировал результаты председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Традиционным лидером строительного рынка Сибири остается Новосибирская область. В партнерстве со Сбером здесь строится более 1,8 млн кв. м жилплощади. Больше 760 тысяч кв. м жилья возводится в Красноярском крае, свыше 400 тысяч кв. м – в Алтайском крае и Республике Алтай.

При этом максимальный темп роста объемов строящегося жилья зафиксирован в Томской области (46 %), на Кузбассе (32 %) и на Алтае (29 %).