В суде доказано, что бывший руководитель присвоила себе деньги и товары, но была поймана за руку.

Русско-Полянский районный суд вынес решение в отношении 53-летней сельчанки. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата с использованием служебного положения).

В зале суда установили, что местная жительница в течение 8 лет была начальницей отделения почтовой связи в селе Сибирском, находящемся в Русско-Полянском районе, с 2014 по 2022 годы. За это время она присвоила денег и товаров на общую сумму 400 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою незаконную находчивость, однако ущерб не возместила. В результате получла наказание в виде принудительных работ.

– Суд назначил ей наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы 10 % в доход государства, – пояснили в прокуратуре Омской области.

Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.