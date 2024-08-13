Борт на 14 августа уже забит. Ближайшее число – 16 августа.

Омичи буквально за несколько дней раскупили билеты на первый авиарейс до Усть-Ишима. Самолет отправится из омского аэропорта 14 августа в 10 часов утра.

Билеты можно приобрести только офлайн, в агентстве «Авиатур» или в кассе № 4 омского аэропорта.

– Мест на 14 августа не осталось. Есть билеты на 16 августа, – рассказали «Омск-информу» в «Авиатуре».

Один полет до Усть-Ишима на данный момент обойдется в 2 741 рубль, сюда включены ручная кладь весом до 10 килограммов, способная поместиться под сиденьем. Рейсы будут выполнять красноярская авиакомпания ООО «Аэропром» на самолете Ан-2 вместимостью 12 человек.

Самолет в Усть-Ишим выполняет рейсы три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 15 минут.