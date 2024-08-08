Омск-Информ
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·Общество

Через интернет их продавать пока не начали.
Сегодня, 8 августа, появились в продаже билеты на самолет Омск – Усть-Ишим. Как сообщает «ОмскЗдесь», пока их можно приобрести только через офлайн-авиакассы.
Напомним, сегодня рейсы снова появились в расписании омского аэропорта. Первый планируется 14 августа. Стоимость билета составит 2,7 тыс. рублей.
По этому маршруту будут летать самолеты авиакомпании «Аэропром» Ан-2 («кукурузники») вместимостью 12 пассажиров. Они будут курсировать по понедельникам, средам и пятницам.
·Общество

Через интернет их продавать пока не начали.
Сегодня, 8 августа, появились в продаже билеты на самолет Омск – Усть-Ишим. Как сообщает «ОмскЗдесь», пока их можно приобрести только через офлайн-авиакассы.
Напомним, сегодня рейсы снова появились в расписании омского аэропорта. Первый планируется 14 августа. Стоимость билета составит 2,7 тыс. рублей.
По этому маршруту будут летать самолеты авиакомпании «Аэропром» Ан-2 («кукурузники») вместимостью 12 пассажиров. Они будут курсировать по понедельникам, средам и пятницам.