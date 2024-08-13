От расписания отстали авиакомпании «Уральские авиалинии», S7 Airlines и «Узбекистон хаво йуллари».

Сегодня, 13 августа, в Омском аэроропорту снова произошли задержки рейсов. По данным онлайн-табло, четыре самолета поздно прилетели и с опозданием вылетели.

Рейс компании «Узбекистон хаво йуллари» в Наманган должен был отправиться в 00:20, но отправился только в 00:59. Рейс «Уральских авиалиний» в Сочи сместили с 04:30 на 05:57. Самолет в Москву того же перевозчика отправился не в 06:30, а в 07:06. Рейс S7 Airlines в Москву, который планировался в 06:50, вылетел в 07:52.