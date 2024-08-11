Бывших работников «Норильского никеля» отселяли в регион средней полосы, Омск был одним из вариантов.

Депутат Госдумы трех созывов, экс-кандидат в президенты России Сергей Бабурин рассказал историю о несостоявшемся переселении в Омск бывших работников «Норильского никеля».

По словам политика, в 1998 году руководство металлургической компании было готово выделить на этот проект несколько миллиардов долларов.

– Готовы были построить несколько микрорайонов со школами, магазинами, со всей инфраструктурой. Я приезжаю в Омск, иду к мэру Рощупкину. Он говорит: «Это идеально, мы найдем территорию, выделим землю, вопросов нет, но надо к губернатору идти, он принимает решение», – сказал Бабурин в интервью «Коммерческим вестям». – Там вопрос: «Вы что, Сергей Николаевич, в губернаторы собрались?! Мне это старичье здесь не нужно!».

В итоге норильских пенсионеров переселили в Орловскую область, где для них построили новые микрорайоны. Новоселье сыграли в 2001 году.