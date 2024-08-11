Заведение на улице Ленина работало более 15 лет. Приспособиться к изменениям на ресторанном рынке Омска оно не смогло.

Омский предприниматель Андрей Гаврилов объявил о закрытии последней кофейни сети «Вояж» – на улице Ленина, возле Концертного зала. Ранее были закрыты кофейни на улице Пушкина и на Ленинградской площади. Сеть работала более 15 лет.

– Не все шло гладко, были разные времена, и вот, к сожалению как бизнес «Вояж» закончился. Безусловно, в этом есть и моя вина. В последнее время ресторанный бизнес Омска серьезно изменился, и так получилось, что для формата «Вояжа» места не осталось, по крайней мере, я и моя команда не смогли его найти, – констатировал Гаврилов. – Все хорошее когда-то заканчивается, к сожалению, но, надеюсь, что в скором времени на этом месте появится более жизнеспособный проект, отвечающий духу времени.

Бизнесмен поблагодарил всех, кто был причастен к работе «Вояжа» все эти годы, а также сказал отдельное спасибо гостям заведения.