Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Глава компании «Стройтраст» Арман Акопян заявил, что сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

Концессионер раскрыл детали строительства платного моста через Омь, от улицы Раздольной до 1-й Заречной в Центральном округе. Директор компании «Стройтраст» Арман Акопян заявил, что сейчас компания проводит проектно-изыскательные работы.

– Работы проходят согласно подписанному соглашению, сейчас – на стадии проектно-изыскательных работ. Все штатно, – уточнил Арман Акопян «СуперОмску»

Концессионное соглашение о строительстве моста было заключено 12 июня нынешнего года. Планируется достроить сооружение в 2026 году. Уже известна и стоимость проезда по мосту.

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·Экономика/Бизнес

Глава компании «Стройтраст» Арман Акопян заявил, что сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

Концессионер раскрыл детали строительства платного моста через Омь, от улицы Раздольной до 1-й Заречной в Центральном округе. Директор компании «Стройтраст» Арман Акопян заявил, что сейчас компания проводит проектно-изыскательные работы.

– Работы проходят согласно подписанному соглашению, сейчас – на стадии проектно-изыскательных работ. Все штатно, – уточнил Арман Акопян «СуперОмску»

Концессионное соглашение о строительстве моста было заключено 12 июня нынешнего года. Планируется достроить сооружение в 2026 году. Уже известна и стоимость проезда по мосту.

2119