Она будет работать как в Омске, так и в районах.

Вчера, 8 августа, первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал постановление о создании областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. До 1 октября планируется создать рабочие группы комиссии в Омске и во всех 32 районах области.

Комиссия займется выявлением омичей, работающих без официальных документов, а также будет рассматривать обращения граждан и юридических лиц о фактах нелегальной занятости.

Председателем комиссии назначили вице-губернатора Алексея Ромахина, его заместителем – главу Минтруда Ирину Варнавскую. Ответственным секретарем стала начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни Минтруда Светлана Кондакова. В комиссию также вошли главный государственный инспектор труда в Омской области Жанна Воробьева, вице-президент Омского регионального объединения работодателей Виктор Белов, заместитель председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов, а также представители облправительства, УФНС и социального фонда.